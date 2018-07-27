Beşiktaş iki transferini açıkladı

Beşiktaş, daha önce görüşmelere başlandığını kamuoyuna bildirdiği iki futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılar, Şilili futbolcu Enzo Roco'yu resmen renklerine kattı. Geçtiğimiz sezonu Meksika'nın Cruz Azul takımında geçiren savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni sezon öncesinde ilk yabancı futbolcu transferini yapan Beşiktaş, oyuncu için bonservis bedeli ödemedi.

Umut Nayir de açıklandı

İlk olarak Enzo Roco'nun transferini açıklayan Beşiktaş, ardından Umut Nayir transferini de duyurdu. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden 25 yaşındaki forvet 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Beşiktaş, bonservisi Osmanlıspor'da olan Nayir için başkent ekibine 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hukuk Fakültesi öğrencisi

Profesyonel futbolculuğunun yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Umut Nayir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandıktan sonra geldiği başkentte önce Gençlerbirliği ile antrenmanlara çıktığını, kırmızı-siyahlı takımdaki kadro kalabalıklığı nedeniyle MKE Ankaragücü'ne geçmişti.