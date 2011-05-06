Beşiktaş iki Milli oyuncunun peşinde

İKİ YILDIZ YOLDA

T24 - Hem geleceğin kadrosunu oluşturmak hem de yerli kalitesini yükseltmek isteyen Beşiktaş, özellikle milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Mehmet Ekici ile Halil Altıntop transferlerini büyük ölçüde bitirdiği öğrenildi.

Yeni sezonda da transferde adından sıkça bahsettirmeye hazırlanan Beşiktaş, Forlan ve Egemen Korkmaz hamlelerinden sonra gurbetçi oyuncular; Mehmet Ekici ve Halil Altıntop konusunda da büyük yol aldığı öğrenildi.

Hem geleceğin kadrosunu oluşturmak hem de yerli kalitesini yükseltmek isteyen siyah - beyazlı yönetimin, özellikle milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Mehmet Ekici'yi renklerine katmak için yoğun çalışmalar yaptığı bildirildi.

Teknik Direktör Tayfur Havutçu'nun verdiği rapor doğrultusunda uzun süredir Avrupa'da top koşturan gurbetçileri yakından takip eden Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı'nın, Nürnberg'de kiralık oynayan Mehmet Ekici transferini her an bitirebileceği öğrenildi. Bonservisi Bayern Münih'te bulunan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyla temaslarını hızlandıran Adalı'nın, bu oyuncunun yanı sıra Halil Altıntop ile de büyük ölçüde anlaştığı vurgulandı.

Eintracht Frankfurt'ta umduğunu bulamayan Halil ile forvet hattını daha da güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş Yönetimi'nin ayrıca Halil'in ikizi Hamit Altıntop'u da ikna etmeye çalıştığı ve bu transferin de an meselesi olduğu belirtildi.



Belediye maçı bekleniyor

Yerli transferin Avrupa ayağını büyük ölçüde bitiren Adalı'nın, Türkiye'de ise Bursasporlu İbrahim Öztürk'ün menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Serdal Adalı, İbrahim Öztürk'ün yanı sıra Karabüksporlu Bülent Kocabey'i de listesinde bulunduruyor. Siyah - beyazlı yönetim yeni sezon transferlerini resmen bitirmek için İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynayacakları kupa finalinin ardından düğmeye basacak.



