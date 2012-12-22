Beşiktaş 2 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek 2 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Holosko, Sivok ve Olcay Şahan kaydetti.

Beşiktaş, evinde ağırladığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30'a çıkarırken konuk ekip Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftası, Beşiktaş-Kayserispor mücadelesiyle start aldı.

BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetirken, Özkahya'nın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Mehmet Metin yaptı.

Ligde 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor karşılaşmaya etkili başladı. Kayserispor maçın ilk tehlikeli atağını 4. dakikada gerçekleştirdi. Savunmanın arasına gönderilen topla ceza sahasına giren Sefa, kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak McGregor mutlak bir golü kurtardı.

Bu pozisyonun hemen ardından yine Beşiktaş savunmasının arkasına yollanan topla sol çaprazda buluşan Mouche'nin vuruşu yandan auta gitti.

Üst üste Kayserispor ataklarıyla karşı karşıya kalan Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda oyunu yavaş yavaş rakip yarı alana yıkmaya başladı.

Savunmasının sol tarafından pozisyonlar veren konuk ekip Kayserispor ilk dakikalardaki etkinliğini sahaya yansıtmakta zorlanmaya başladı.

Kayserispor 18. dakikada golü buldu ancak ofsayt kararı çıktı. Cleyton'un şık ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Bobo'nun vuruşu ağlarla buluştu ancak gol geçersiz sayıldı.

Oyunda dengeyi kuran Kayserispor yavaş yavaç Beşiktaş kalesinde etkili olmaya başladı. Mouche'nin sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği serbest atışta, McGregor topu yumrukladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Samet Aybaba oyuna mücadele etmek zorunda kaldı. Sarı kartı bulunan Ersan Adem Gülüm yerini Veli Kavlak'a bıraktı.

Maça kötü başlayan, rakibine üst üste ataklar veren Beşiktaş 42. dakikada golü bulan taraf oldu.

Gol 42. dakika (Holosko: Veli'nin harika ara pasıyla Kayserispor savunmasının arkasına sarkan Holosko, karşı karşıya kaldığı Ertuğrul'un çabasına rağmen topu ağlara yolladı:1-0.

Holosko'nun golü ile kendi gelen Beşiktaş 3 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ta bu kez sahneye çıkan isim Tomas Sivok oldu.

Gol 45. dakika (Sıvasok): Oğuzhan'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Necip'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak arka direğe yöneldi. Bu bölgede topla buluşan Sivok, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Beşiktaş ilk yarıyı Kayserispor karşısında son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya skor avantajı ile başlayan Beşiktaş, 50. dakikada 3. golü de buldu.

Gol 50. dakika (Olcay Şahin): Almeida'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Olcay'ın harika aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu:3-0.

İkinci yarıda goller arka arkaya gelmeye başladı. Golü bulan bu kez Kayserispor oldu. Konuk ekip 61. dakikada Pablo Mouche ile farkı 2'ye indirdi.

Gol 61. dakika (Mouche): Cleyton'un harika ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mouche, ayağının dışıyla topu ağlara gönderdi:3-1.

Mücadelenin 63. dakikasında sağ arka adalesinde çekme meydana gelen Almeida yerini Batuhan'a bıraktı.

Mouche ile golü bulan Kayserispor, farkı daha da azaltmak için Beşiktaş kalesindeki baskısını arttırmaya başladı. Takımın sahadaki en etkili ismi olan Mouche ile pozisyonlar bulan konuk ekip aradığı golü bir türlü bulamadı.

Kayserispor, Biseswar ile ikinci golüne çok yaklaştı. Abdullah'ın pası sonrası ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılan Biseswar'ın vuruşunda açıyı iyi kapatan McGregor, gole izin vermedi.

Beşiktaş Holosko ile 83. dakikada mutlak bir golü kaçırdı. Veli'nin şık ara pasıyla sağ çaprazdan içeri giren Holosko'nun vuruşunda Ertuğrul'un kurtardığı top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 3 puanla kapattı.