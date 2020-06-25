Beşiktaş'ta 2 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif!

Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta 2 futbolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesinde teknik heyet, tesis çalışanları ve futbolcular, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde Covid-19 testinden geçti. Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcunun tedavisine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığı ifade edildi.

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada oyuncuların isimleri belirtilmezken, şu ifadeler kullanıldı:

"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."