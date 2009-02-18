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Spor

Beşiktaş iflasın eşiğinde!

Geçen pazar günü yapılan olağan mali ve idari kongrede gündeme gelen Beşiktaş AŞ'nin iflası sınırda bekliyor.

18 Şubat 2009 02:00


Geçen pazar günü yapılan olağan mali ve idari kongrede gündeme gelen Beşiktaş AŞ'nin iflası sınırda bekliyor.

Zaman Gazetesi'nin 18 Şubat 2008 tarihli bugünkü sayısındaki habere göre; 5 Ocak'ta SPK'nın özel durum isteğine makul değer bilançosu hazırlayacağını belirterek cevap veren Beşiktaş yönetimi futbolcu bonservis değerlerini yükselterek bu krizden çıkmayı planlıyor.

Ancak Bosman kanunlarına göre futbolcuların bonservisleri bilançonun aktifinde yer alamıyor. Yani parasal değer olarak gösterilemiyor. Özsermayesi 2/3'ün altına düştüğü için herhangi bir hisse senedi sahibi ya da alacaklı mahkemeye başvurarak Beşiktaş AŞ'nin iflasını isteyebiliyor. 40 milyon TL'lik özsermaye ile kurulan şirketin 30 Kasım itibarıyla özsermayesi 5,09 milyon TL'ye düşmüş durumda. Bu rakamın 13 milyon 333 bin TL olması gerekiyordu. Siyah-Beyazlı kulübün iflastan kurtulması için 5,09 milyon TL'yi 20 milyon TL'ye tamamlaması şartı aranıyor.

Bazı kongre üyeleri de yönetimin bu konuda adım atmaması halinde toplu olarak mahkemeye başvurarak AŞ'nin iflasını istemeye hazırlandığı öğrenildi. Başkan Yıldırım Demirören'in de mali işlerden sorumlu yönetici Ertunç Soğancıoğlu'na bu sorunun çözülmesi için direktif verdiği belirtildi.

Parayı versinler, oğlum çekilsin

Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören, kongrede oğluna yapılan eleştirilere tepki göstererek şunları söyledi: "En sonunda beni kızdıracaklar, oğlumu çekeceğim. Taraftarlar parayı toplasın, ben de oğlumu kongre için ikna edeyim. Varsa bu paraları ödeyecek kişi hemen kongre olsun. Oğlum hem parasını harcayacak hem de tepki görecek. Konuşulacağına çözüm üretilmeli ve aday çıkarılmalı." Baba Demirören kongrede borcunun yarısını hibe etmesini isteyen kongre üyesinin bu isteğine de eliyle tepki göstermişti. Erdoğan Demirören'in bu sözleri Siyah-Beyazlı camiada tepki topladı.


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