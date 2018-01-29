Beşiktaş için Türkiye Kupası zamanı

7 yıllık kupa hasreti

Üç periyotta zorlu maçlar başlıyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği\'ni ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı\'nda oynanacak mücadele saat 20:30\'da başlayacak.

Beşiktaş\'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Kasımpaşa maçında baldırında zorlama hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Talisca\'nın yarın akşam riske edilmesi beklenmiyor.

7 YILLIK KUPA HASRETİ

5\'inci turda Grandmedical Manisaspor\'u 9-0 ve 1-1 ile geçen Siyah Beyazlılar, son 16 turunda da Osmanlıspor\'u 4-1 ve 1-2\'lik skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Kupası\'nı 9 kez ile en çok kazanan ikinci takım olan Siyah Beyazlılar 7 yıldır kupaya hasret durumda. Beşiktaş, en son 2010-2011 sezonunda şimdiki adı Başakşehirspor olan İBB Spor\'u penaltı atışları sonrasında yenerek kazanmıştı. 2006-20007-2009 ve 2011\'de 4 kez kupaya uzanan Kara Kartallar 7 senedir bu zaferi kazanamıyor. Şenol Güneş ile son iki sezonda şampiyon olmasına rağmen 2 sezon önce Konyaspor\'a geçen sezon da Fenerbahçe\'ye elenen Siyah Beyazlılar bu kez finale kadar giderek kupayı kazanmak istiyor.

ÜÇ PERİYOTTA ZORLU MAÇLAR BAŞLIYOR

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı ile beraber üç periyotta zorlu bir maç trafiğine başlıyor.

Türkiye Kupası ve lig maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turu ilk maçı da yine bu zorlu periyoda denk gelecek olan Siyah Beyazlılar ve 24 günde 7 maça çıkacak.

Gençlerbirliği ile başlayacak maçlar serisinde Beşiktaş\'ın bir sonraki rakibi cuma akşamı deplasmanda Bursaspor. Hemen ardından önümüzdeki hafta içi kupa rövanşında yine Gençlerbirliği ile bu kez Ankara\'da oynayacak olan Beşiktaş, sırasıyla ligde Karabükspor ve Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah Beyazlılar 20 Şubat\'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da Almanya\'da Bayern Münih\'in konuğu olacak; hem de ligde üç gün sonra oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde.