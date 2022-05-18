Beşiktaş için Bas Dost iddiası!

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş gol yollarındaki problemi çözmek için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Alexander Sörloth'tan sonra Club Brugge ile sözleşmesi bitecek olan Bas Dost'u da listeye aldığı iddia edildi.

Valerıen Ismael önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı. Önümüzdeki sezon gol yollarındaki sorunu çözmek isteyen Beşiktaş, gündemine Alexander Sörloth'u almıştı.

Fransız teknik adamın sistemine uygun bir pivot santrafor transferi yapmak isteyen Beşiktaş yeni bir futbolcuyu listeye aldı. Sörloth için Leipzig'e resmi teklif yapıldı. Siyah-beyazlılar Sörloth'ın yanı sıra bir santrfor daha kadrosuna dahil etmek istiyor. Beşiktaş, Club Brugge ile sözleşmesi bitecek Bas Dost için nabız yokluyor.

Bas Dost için Belçika basını yeni bir iddiada bulundu. 32 yaşındaki futbolcunun Club Brugge'den ayrılmak üzere olduğu ifade edildi. Ayrıca Hollandalı futbolcunun ülkesinden Emmen ile Heerenven'in futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ancak 2 Hollanda ekibi de Bas Dost'a yüksek bir maaş önermeyi düşünmüyor.

14 gollük performans

Beşiktaş'ın takımdan ayrılacak olan Batshuayi'nin yerine Bas Dost'un transfer etmek istediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların Bas Dost transferinde önemli aşama kaydettiği vurgulandı. 32 yaşındaki golcü bu sezon Club Brugge'de 35 maça çıktı. Bast Dost bu maçlarda 14 gollük performans ortaya koydu.