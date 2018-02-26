Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı

Beşiktaş biri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 6'sı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ve 31'i Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki 38 maçta 31 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım, iç sahadaki namağlup serisinde 100. puanına ulaştı.

Beşiktaş, Cüneyt Çakır ile ikinci kez kazandı

Beşiktaş, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbi maçlarında ikinci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekibin, 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçında sahadan 3 kez berabere ayrılırken, 7'sinde rakiplerine mağlp olmuştu. Bu karşılaşmalarda sadece Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, Cüneyt Çakır yönetimindeki ikinci derbi galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

(Ntv Spor)