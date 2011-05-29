-BEŞİKTAŞ, İBRAHİM AKIN'I İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, eski futbolcusu İbrahim Akın'ı tekrar kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen İbrahim Akın'ı renklerine bağlamak için girişimlere başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, yaptığı açıklamada, Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı'nın, İbrahim'in transferi için kulüp başkanları Göksel Gümüşdağ'dan randevu talep ettiğini belirterek, bu konudaki görüşmenin hafta içinde yapılacağını bildirdi. Dizar, Galatasaray Kulübü'nün de İbrahim Akın'ı transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu ifade etti.