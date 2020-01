Beşiktaş, İBB'yi yine yenemedi

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7'nci kez karşı karşıya geldiği İBB'yi yine yenemedi. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



Spor Toto Süper Lig'de birinci haftanın karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 59. dakikasında Cihan Haspolatlı'nın golüne Beşiktaş, 83. dakikada Hugo Almeida ile yanıt verdi.

Mücadelenin geri kalan dakikalarında da gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu beraberlikle, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda daha önce yaptığı 6 resmi maçı kazanamayan siyah-beyazlılar, 7. karşılaşmada da galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş, 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı 7 resmi maçın 3'ünü yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, hiç galip gelemedi.



Kafa gollerine devam



Geçen sezon ligin kafayla en çok gol atan takımı olan Beşiktaş, yeni sezona da kafa golüyle başladı. Siyah beyazlılar, Almeida'nın kafa golüyle geçen sezonki kafa golü geleneğini bu sezon da sürdürmüş oldu.



Veli sakatlandı



Beşiktaş'ın geçen sezon en istikrarlı futbolcularından biri olan Veli Kavlak, maçın 14. dakikasında sol baldırından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tedavisinin ardından sahaya dönen Veli, 19. dakikada kenara işaret ederek oyuna devam edemeyeceğini söyleyince, yerini Necip Uysal'a bıraktı.



Stat boş kaldı



Maçı, 7 bin biletli seyircinin izlediği açıklandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken, maçın Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi de seyirci sayısında düşüşe neden oldu.



Sadece 2 kez kazandılar



İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile daha önce yaptığı 12 resmi maçın sadece 2'sini kazanabilen Beşiktaş, 13. maçta da 3 puanla tanışamadı.

İki ekip arasında, 11'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynanan 13 resmi maçtan 4'ünü İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2'sini Beşiktaş kazanırken, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor 16, Beşiktaş ise 14 gol attı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Özgür Yankaya, Bülent Gökçü, Muhittin Gürses

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Carvalho, Geraldes, Metin Depe, Can Arat, Ekrem Ekşioğlu, Mahmut Tekdemir, Cihan Haspolatlı (Dk. 81 Gökhan Süzen), Holmen, Visca (Dk. 86 Ömer Can Sokullu), Tom Silva (Dk. 80 Turgay Bahadır), Webo

Beşiktaş: Cenk Gönen, Hilbert, İbrahim Toraman, Sivok, Uğur Boral, Hasan Türk (Dk. 68 Oğuzhan Özyakup), Fernandes, Veli Kavlak (Dk. 19 Necip Uysal), Olcay Şahan, Mustafa Pektemek (Dk. 61 Mehmet Akyüz), Almeida

Gol: Dk. 59 Cihan Haspolatlı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 83 Almeida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 6 Tom Silva, Dk. 18 Visca, Dk. 20 Cihan Haspolatlı, Dk. 75 Can Arat, Dk. 82 Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Süzen (Maç sonu) (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 47 Mustafa Pektemek, Dk. 70 İbrahim Toraman, Dk. 78 Hilbert (Beşiktaş)