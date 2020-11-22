Beşiktaş'ı taşıyan ikili

Beşiktaş, dün Medipol Başakşehir'i kendi evinde 3-2 ile geçerken Atiba Hutchinson ve Cyle Larin maça damga vurdu.

37 yaşındaki Atiba bir gol, bir asiste imzasını atarken yine büyük takdir ve alkış topladı. Cyle Larin ise son haftalardaki gol serisini Medipol Başakşehir karşısında da bozmadı.

Atiba kornerde Josef’in kafayla çevirdiği topu arka direkte filelerle buluştururken hem gol perdesini açtı hem de bu sezon ligdeki ikinci sayısına imza attı. Kanadalı yıldız ilk golünü Denizlispor deplasmanında atmıştı.

Atiba, Cyle Larin’in farkı ikiye çıkaran golünde de başrolü oynadı. Kontratakta topu yaklaşık 60 metre taşıyan Atiba karşı karşıya pozisyonda şık bir pasla Cyle Larin’i gördü. Meşin yuvarlağı gelişine plaseyle filelere yollayan Larin, ligde üst üste 4. maçta gol atmayı başardı. Deneyimli oyuncu ligdeki gol sayısını da 5’e çıkardı.