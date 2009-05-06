Beşiktaş Hollanda'da futbol okulu açıyor

Beşiktaş Kulübü, altyapı çalışmaları kapsamında Hollanda'da futbol okulu açtı.



Beşiktaş Futbol Okulları Genel Koordinatörü Ufuk Pak, uzun uğraşlar ve yoğun girişimler sonucunda futbol okulunu Rotterdam kentinde açtıklarını söyledi.



Pak, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, Ajax, Feyenoord ve AZ Alkmaar gibi futbolcu yetiştiren kulüplerle birlikte Hollanda'da böyle bir futbol okulu açılmasının aynı zamanda bir ilk olduğunu dile getirdi.



Hem gurbetçilerin, hem Hollandalı gençlerin yanı sıra bu ülkede yaşayan diğer milletlerden gençlerin Beşiktaş Futbol Okulu'nda eğitim göreceğini vurgulayan Ufuk Pak, "Camiamıza yeni açılımlarımızın olacağını söylemiştik. Hollanda'da çok önemli bir iş başardık. Böyle bir yapılanmayı Hollanda'da ilk kez biz yapıyoruz. Almanya, İngiltere, KKTC'den sonra şimdi de Hollanda'dayız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir" dedi.



Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Sarsmaz ise Hollanda'da futbol okulu açtıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.



Sarsmaz, Hollanda'daki altyapı çalışmalarının dünyaya örnek teşkil edeceğini kaydederek, "Bunun içinde bizim de payımızın bulunması bizi çok sevindirdi. Hollanda diğer Avrupa ülkelerine göre bu konuya daha ciddi bakıyor. Futbol okulu açma konusunda bürokratik engeller vardı. Biz bunları aştık. Ajax gibi, diğer kulüpler gibi bizim de Özkaynak Düzeni'ne bir çok yetenekli genç gelecektir" dedi.



Bu arada, Beşiktaş Hollanda Futbol Okulu, Kibar Hira sorumluluğunda Rotterdam'da Buitendjk 110 3078 XC adresinde hizmet verecek.

