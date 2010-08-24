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Spor

BEŞİKTAŞ HJK HELSİNKİ MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 23:55

-BEŞİKTAŞ HJK HELSİNKİ MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Beşiktaş, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, antrenmanını suni çim zemine sahip olan Anadoluhisarı Spor Akademisi Stadı'nda yaptı. HJK Helsinki ile suni çim sahada karşılaşacak olan Beşiktaş'ın, bu saha şartlarına uyum sağlayabilmek için çalışmasını burada yaptığı bildirildi. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, top sürme ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmalar yaptıkları belirtildi. Tedavisi sürdürülen Sivok'un antrenmana katılmadığı, Hakan Arıkan ile Rıdvan'ın ise ayrı çalıştığı ifade edildi. Siyah-beyazlı takım, yarın Türk Hava Yolları'na ait uçakla Helsinki'ye hareket edecek.

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