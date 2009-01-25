Beşiktaş hırçınlaştı



Ertuğrul Sağlam döneminde kırmızı kart görmeyen Beşiktaşlı oyuncular, Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesiyle adeta hırçınlaştı. Siyah-beyazlı takım oyuncuları, ligdeki son 5 haftada 4 kez kırmızı kart gördü.



Turkcell Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta, galibiyete rağmen son haftalarda oyuncuların sık sık kırmızı kart görmesinin sıkıntısı yaşanıyor.



Eski teknik direktör Ertuğrul Sağlam döneminde bu konuda sıkıntı yaşamayan siyah-beyazlı takım, Mustafa Denizli yönetiminde ise oyuncuların üst üste gördüğü kırmızı kartlarla adeta hırçınlaştı.



Ligde 10 hafta cezalı oyuncu sıkıntısı yaşamayan Beşiktaş'ın bu sorunu, 11. haftanın ardından su yüzüne çıktı. Sivok'un üst üste 4 sarı kartı görmesinin ardından Bursaspor maçında cezalı olduğu haftadan itibaren sıkıntı yaşamaya başlayan Beşiktaş, son 5 maçta ise bu konuda zirve yaptı.



Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor karşısında fire vermeyen siyah-beyazlı takım, 13. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sürekli kart problemi yaşadı.



Fenerbahçe ile yapılan derbi mücadelesinde Cisse, gördüğü kırmızı kartın ardından Ankaraspor maçında takımını yalnız bırakırken, Ankaraspor ile yapılan karşılaşmada bu sefer Sivok kırmızı kart gördü.



FUTBOLCULAR BASKIYI KALDIRAMADI



Son haftalarda üst sıralarda yer alan Fenerbahçe, Ankaraspor ve Galatasaray gibi zorlu takımların karşısına çıkan Beşiktaş'ta futbolcular, zorluk derecesi fazla olan bu haftalardaki maçların baskısını kaldıramadı.



15. haftadaki Ankaragücü maçında yine fire vermeyen İstanbul ekibi, buna rağmen cezalı oyuncular Sivok ve İbrahim Üzülmez'den yoksun mücadele etmek zorunda kaldı.



Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile yapılan derbi maçında aynı gerginliği yaşayan Beşiktaş, bu sefer kaptanı Delgado'yu, hakeme yaptığı itiraz sonrası gördüğü kırmızı kartla kaybetti.



Siyah-beyazlı takımda son olarak Zapotocny, dünkü Denizlispor maçında rakibine yaptığı hareketin faul olarak değerlendirilmesinin ardından hakeme söylediği sözlerin ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



SON 5 MAÇTA 4 KIRMIZI OLDU



Zorlu maçların yoğun olduğu son 5 haftada Beşiktaşlı oyuncular, 4 kez kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktılar.



Siyah-beyazlı takımda, Fenerbahçe maçında yaptığı faullerin ardından Cisse üst üste sarı kartların ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Ankaraspor karşısında Sivok, rakibine yaptığı sert hareket sonrası aynı kartla cezalandırıldı ve takımını eksik bıraktı.



Galatasaray ile yapılan derbi mücadelesinde kaptan Delgado, yaptığı faulle ilk sarı kartını gördü. Daha sonra kendisine faul yapılan pozisyonda hakem Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunan Arjantinli oyuncu, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Beşiktaş'ta son olarak Denizlispor karşılaşmasında Çek oyuncu Zapotocny, rakibine yaptığı hareketin faul olarak değerlendirilmesinin ardından hakem Selçuk Dereli'ye söylediği sözler nedeniyle kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.



GÖKHAN ZAN DA KUPADA KIZARDI



Ligde hırçın bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı takımın bir diğer oyuncusu Gökhan Zan ise Fortis Türkiye Kupası'nda gördüğü kartla oyun dışı kalmıştı.



Gökhan Zan, kupanın son maçında Gaziantepspor ile yapılan karşılaşmada, iki sarı kart görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.



Bu arada kırmızı kart gören oyunculardan Cisse ve Sivok, rakiplerine yaptığı fauller nedeniyle cezalandırılırken, Delgado, Gökhan Zan ile Zapotocny ise hakemlerle girdikleri diyaloğun ardından kırmızı kart gördüler.



KIRMIZI KARTLARIN 4'ÜNÜ YABANCILAR GÖRDÜ



Beşiktaş'ta kırmızı kart nedeniyle takımlarını en çok yabancı oyuncular yalnız bıraktı.



Yabancı oyunculardan Cisse, Sivok, Delgado ve Zapotocny ligde kızarırken, yerli oyuncular arasından sadece Gökhan Zan, kupada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakmıştı.



Öte yandan, siyah-beyazlı takımda Cisse, Gökhan Zan, Zapotocny, Sivok ve Delgado gibi tecrübeli oyuncuların kırmızı kart görmesi de ilginç bir görüntü oluşturdu.



İBRAHİM ÜZÜLMEZ KART GÖRMEDEN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart gören oyuncuların yanında tecrübeli oyuncu İbrahim Üzülmez kart görmeden cezalı duruma düştü.



İbrahim Üzülmez, Ankaraspor maçı sonrası rakibine yaptığı hareket nedeniyle Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırıldı.



Tecrübeli oyuncu, bu cezanın ardından Ankaragücü, Galatasaray lig maçlarının yanı sıra Fortis Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.

