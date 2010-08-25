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Spor

BEŞİKTAŞ HELSİNKİ'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2010 14:03

-BEŞİKTAŞ HELSİNKİ'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Beşiktaş, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı için Helsinki'ye gitti. Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçakla Helsinki'ye hareket etti. Yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafilede 19 futbolcu bulunuyor. Sakatlığı geçen Rüştü Reçber'in de dahil edildiği kafilede, sakatlıkları bulunan Hakan Arıkan, İbrahim Toraman, Yusuf Şimşek ve Rıdvan Şimşek'in yanı sıra, Erhan Güven ve Uğur İnceman yer almıyor. Teknik direktör Bernd Schuster, HJK Helsinki maçı için belirlediği 19 kişilik kadroya şu oyuncuları aldı: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Umut Kaya, İbrahim Üzülmez, İsmail Köybaşı, Guti, Quaresma, Nihat Kahveci, Holosko, Bobo, Nobre, Zapotocny, Necip Uysal, Tabata, Ersan Adem Gülüm, Hilbert, Ekrem Dağ, Ernst, Ferrari. Schuster, bu akşam saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Finnair Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 19.30'da da siyah-beyazlılar statta son antrenmanını yapacak.  Beşiktaş kafilesi, yarın saat 19.45'te başlayacak maçın ardından İstanbul'a dönecek.

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