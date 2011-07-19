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BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 03:00

-BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü.  Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ısınma koşularıyla başlayan, çeşitli pas çalışmalarıyla devam eden idmanda siyah-beyazlılar, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenmana, tedavileri süren Mustafa Pektemek ve Guti ile sakatlığı bulunan Ersan Gülüm'ün yanı sıra milli takım kampındaki Atınç Nukan katılmadı. Beşiktaş, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı idmanın ardından, öğleden sonra özel bir uçakla İspanya'ya gidecek.

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