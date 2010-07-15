-BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda siyah-beyazlılar taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Antrenmana sakatlıkları süren Rüştü, Yusuf, Rıdvan ve izinli olan Holosko ile Tello katılmadı. -QUERASMA'NIN YENİ SAÇ STİLİ- Antrenmanda siyah-beyazlıların yıldız transferi Ricardo Querasma'nın yeni saç stili dikkati çekti. Portekizli futbolcu, saçlarını yanlardan kestirirken sadece orta kısmını bırakarak farklı bir saç modeli ile antrenmana çıktı. Bu arada siyah-beyazlılar, teknik direktör Bernd Schuster'in isteğiyle Vikingur maçı için tesislerde kampa girmedi. -VIKINGUR DA ÇALIŞTI- Beşiktaş'ın çalışmasının ardından rakibi Vikingur da BJK İnönü Stadı'nda çalıştı. Faroe Adaları temsilcisi, ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda taktik çalışması yaptı.