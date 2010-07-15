T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2010 00:41

-BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda siyah-beyazlılar taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Antrenmana sakatlıkları süren Rüştü, Yusuf, Rıdvan ve izinli olan Holosko ile Tello katılmadı. -QUERASMA'NIN YENİ SAÇ STİLİ- Antrenmanda siyah-beyazlıların yıldız transferi Ricardo Querasma'nın yeni saç stili dikkati çekti. Portekizli futbolcu, saçlarını yanlardan kestirirken sadece orta kısmını bırakarak farklı bir saç modeli ile antrenmana çıktı. Bu arada siyah-beyazlılar, teknik direktör Bernd Schuster'in isteğiyle Vikingur maçı için tesislerde kampa girmedi. -VIKINGUR DA ÇALIŞTI- Beşiktaş'ın çalışmasının ardından rakibi Vikingur da BJK İnönü Stadı'nda çalıştı. Faroe Adaları temsilcisi, ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda taktik çalışması yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24