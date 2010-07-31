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Spor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

31 Temmuz 2010 16:38

-BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile 5 Ağustos Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Rıdvan Şimşek ve Yusuf Şimşek'in katılamadığı, Rüştü Reçber'in ise takımdan ayrı çalıştığı açıklandı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan idmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların çift devreli maç yaptığı, Alman teknik adamın, zaman zaman oyunu durdurarak oyuncularına çeşitli uyarılarda bulunduğu bildirildi. Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlılar, pazartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. 

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