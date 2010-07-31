-BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Bernd Schuster yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Viktoria Plzen maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer futbolcular kontrollü pas, tek pas ve şut çalışmalarının ardından antrenmanı tamamladı. Tedavileri süren Yusuf ve Rıdvan antrenmana katılmazken, bugün ikinci kez baba olma mutluluğu yaşayan Nihat Kahveci de izinli olduğu için çalışmada yer alamadı. Rüştü'nün takımdan ayrı olarak sahada çalışmalara başladığı bildirildi, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Guti de antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlı ekip, rövanş maçının hazırlıklarına, yarın sabah basına kapalı antrenmanla devam edecek.