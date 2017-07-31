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Spor

Beşiktaş hazırlık maçlarında kayıp

Siyah-beyazlılar, 6 Ağustos'ta Süper Kupa'da Konyaspor ile karşılaşacak

31 Temmuz 2017 12:39

Süper Lig’de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5 maçta henüz galibiyet yüzü göremedi.

Hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde Fortuna Sittard maçı ile başlayan siyah-beyazlılar, bu maçta Hollanda ekibiyle 3-3 berabere kaldı. Ardından Çin’e eksik kadroyla giden siyah-beyazlılar, burada Schalke’ye 3-2 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının İspanya etabını da dün akşam oynadığı maçla kapatan Kartal; Real Valladolid ile 2-2, Real Betis ile 1-1 berabere kaldı ve Las Palmas’a 4-1 yenildi.

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk resmi karşılaşması olan Süper Kupa Finali'ni 6 Ağustos Pazar günü Sivas Yeni Stadı'nda son Türkiye Kupası sahibi Konyaspor'a karşı oynayacak.

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