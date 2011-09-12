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Spor

Beşiktaş hazırlık maçında yenildi İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2011 05:50

-Beşiktaş hazırlık maçında yenildi İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, üçüncü hazırlık maçında Spartak Saint Petersburg takımına 76-67 yenildi.  Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İtalya'da yaptığı ilk iki hazırlık karşılaşmasını galibiyetle kapayan siyah-beyazlılar, Rus ekibine karşı ilk periyodu 18-16, devreyi 38-35, üçüncü periyodu 55-52 önde geçti. Son periyotta savunmayı aşmakta zorlanan Beşiktaş, karşılaşmadan 76-67 mağlup ayrıldı. Deron Williams maçı 21 sayı, 3 ribaund, 4 asistle, Kemp 16 sayı, 2 ribaundla tamamladı. 

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