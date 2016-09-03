Beşiktaş hazırlık maçında Gaziantepspor'u farklı yendi; 3-0

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmada gol perdesi, 11. dakikada Talisca'nın golüyle açıldı. Caner Erkin, sağ taraf aut çizgisi önünden yaptığı serbest vuruşta topu ortaladı. Talisca ceza sahası içerisinde kafayla ağları havalandırdı. Talisca, bu golün ardından sevincini kartal pençesiyle gösterdi.



Gol Aboubakar'dan, asist Talisca'dan

İkinci gol, 23. dakikada Aboubakar'ın ayağından geldi. Yeni transfer, ceza sahasından ağları sarstı. Aboubakar'ın bu golünde asisti Talisca yaptı.



İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Penaltıyı kaçırdı!



57. dakikada karşılaşmanın hakemi, Ömer'in rakibinin müdahalesi ile ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına Talisca geçti ancak Brezilyalı oyuncunun şutunda kaleci gole engel oldu.



58. dakikada Beşiktaş'ın Aboubakar ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Ömer Şişmanoğlu skoru belirledi



Ömer Şişmanoğlu, 68. dakikada Caner Erkin'in asistinde topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş, Gaziantepspor karşısında 3-0 öne geçti.



İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.



Beşiktaş, hazırlık mücadelesinde Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.

