Beşiktaş, hazırlık maçında FK Shkupi'yi 3-0 yendi

Milli ara nedeniyle verilen arada Beşiktaş hazırlık maçında Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi'yi Mehmet Topal, Alex Teixeira ve Güven Yalçın'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Süper Lig ’e verilen milli arada Beşiktaş , Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-Beyazlılar Vodafone Parkt'ta oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanmayı bildi. Bu karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha az forma şansı bulan oyunculara şans verdi.

Siyah-beyazlıların gollerini, 12' Mehmet Topal, 17' Alex Teixeira ve 50' dakikada Güven Yalçın kaydetti.