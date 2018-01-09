Beşiktaş hazırlık maçında berabere kaldı

Beşiktaş - Ado Den Haag 2-2

Ali DANAŞ / ANTALYA, (DHA)

Süper Lig\'in 2\'nci devresine Antalya\'da hazırlanan Beşiktaş, Hollanda 1\'inci Lig ekiplerinden Ado Den Haag ile oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2\'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmaya Tolga - Gökhan Gönül - Vida - Mitrovic - Caner - Necip - Medel - Lens - Oğuzhan - Orkan ve Negredo ilk onbiri ile başlayan Beşiktaş\'ın ilk yarıda göze çarpan hataları defans hattında yaşandı. Yeni transfer Vida, vatandaşı Mitrovic ile defansın göbeğinde oynarken, 2\'nci yarıda, oyundan çıktığı 88\'inci dakikaya kadar sağ bekte görev aldı.

İlk yarıda orta saha ve defansta hatalar yapan siyah-beyazlılar, daha 3\'üncü dakikada Mitrovic\'in kısa düşen geri pasını değerlendiren Johnsen\'in golü ile 1-0 yenik duruma düştü. 5 dakika sonrasında kazanılan penaltıyı Negredo gole çeviremeyince Beşiktaş beraberlik şansından oldu. Etkili hücumlar yapmasına rağmen ceza sahası içinde bitirici vuruşu yapamayan siyah-beyazlılar, 28\'inci dakikada yine Johnsen\'in golü ile 2-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla bitti.

Teknik direktör Şenol Güneş 2\'nci yarıya oyuncu değişikliklerinin yanı sıra saha içi yerleşiminde de değişiklikler yaparak çıktı. Babel, Tolgay, Atiba, Quaresma ve Pepe 2\'nci devrede sahada yer alırken beklenenin aksine Pepe - Vida ikilisi stoperde yer almadı. Tecrübeli teknik adam Vida\'yı sağ bekte görevlendirirken Pepe\'nin partneri Medel oldu. Oyuncu değişklikleri ile biraz daha toparlanan siyah-beyazlılar, 60\'ıncı dakikada Caner Erkin ile farkı 1\'e indirdi. Negredo ve Oğuzhan\'ın yerine Talisca ve Mustafa Pektemek\'in girmesinden sonra baskıyı artıran Beşiktaş, 72\'nci dakikada Atiba\'nın golü ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2\'lik beraberlikle sonuçlandı.

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