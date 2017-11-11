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Spor

Beşiktaş hazırlık maçında Astra Giurgiu ile berabere kaldı

Beşiktaş’ın golünü 21. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti

11 Kasım 2017 20:19

Beşiktaş hazırlık maçında Romanya 1. Lig takımlarından  Astra Giurgiu ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş ilk yarıyı rakibi karşısında Mustafa Pektemek'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Romanya ekibi 61. dakikada Le Tallec ile durumu 1-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanan Mustafa Pektemek oyuna devam edemedi. Oyuncunun durumu, karşılaşmanın ardından yapılacak olan tektikler sonrasında belli olacak.

İki takım Mart ayında da hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş o maç ise 3-1 Astra Giurgiu'nun üstünlügü ile sona ermişti.

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