Beşiktaş hazırlık maçında Altınordu'yu mağlup etti

Beşiktaş - Altınordu: 2-1

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'e verilen milli arayı Altınordu ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Altınordu ile Vodafone Park\'ta karşılaşan siyah beyazlılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş maç kadrosuna altyapıdan 8 oyuncuyu dahil ederken bu oyunculardan Alpay Çelebi, Ege Atlam ve Hüseyin Seyliğli karşılaşmaya ilk 11\'de başladı.

Beşiktaş sahaya; Karius, Güven, Alpay, Ege, Hüseyin, Atiba, Necip, Gökhan Töre, Lens, Vagner Love ve Negredo ilk 11\'i ile çıktı. Atiba bu sezon ilk kez bir maçta sahaya çıkarken, santrfor olarak alınan Güven Yalçın, Altınordu karşısında sağ bek olarak görev yaptı. Karşılaşma içinde sağ bekte oynayan bir diğer isim de Lens oldu.

Her iki takımın da açık futbol oynadığı mücadelede öne geçen taraf Beşiktaş oldu. 24\'üncü dakikada Gökhan Töre\'nin pasına Love dokunamayınca önünde kalan topu güzel bir vücut çalımı sonrası ağlara gönderen Negredo siyah beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Maça sağ bek olarak başlayan Güven Yalçın, Lens ile yer değişip hücum bölgesine geçtikten sonra 44\'üncü dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attı ve Beşiktaş ilk devreyi 2-0 önde kapattı.

Siyah beyazlılar ikinci devreye Atiba - Quaresma, Negredo - Mustafa değişikliği ile başladı. 59\'uncu dakikada Altınordu Serdar\'ın attığı gol ile skoru 2-1\'e getirirken teknik direktör Şenol Güneş Rıdvan Yılmaz, Berkay Can, Oğuzhan Aydoğan, Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz\'ı da oyuna alarak tüm futbolculara oynama şansı verdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.