T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, 'Havutçuy'la devam' dedi!

Beşiktaş'ta gelecek sezon takım, Tayfur Havutçu'ya emanet. Siyah Beyazlı kulüp, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıklad

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - Beşiktaş'ta gelecek sezon takım, Tayfur Havutçu'ya emanet. Siyah Beyazlı kulüp, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Beşiktaş'tan kupa finalinin ardından "Yeni hoca kim olacak?" sorusu cevabını buldu. Bernd Schuster'in takımdan ayrılmasından sonra göreve gelen Tayfur Havutçu ile yola devam kararı alındı ve  2+1 yıllık anlaşmaya varıldı. 

Beşiktaş, Havutçuya emanet

Beşiktaş, konu ile ilgili resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

"Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, almış olduğu kararla, halen görevde bulunan Teknik Direktörümüz Tayfur Havutçu ile gelecek sezondan itibaren 2 artı 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Teknik .Direktörümüz Tayfur Havutçu'ya görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24