Beşiktaş, 'Havutçuy'la devam' dedi!

T24

Beşiktaş'tan kupa finalinin ardından "Yeni hoca kim olacak?" sorusu cevabını buldu. Bernd Schuster'in takımdan ayrılmasından sonra göreve gelen Tayfur Havutçu ile yola devam kararı alındı ve 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı."Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz, almış olduğu kararla, halen görevde bulunan Teknik Direktörümüz Tayfur Havutçu ile gelecek sezondan itibaren 2 artı 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.Teknik .Direktörümüz Tayfur Havutçu'ya görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."