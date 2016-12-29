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Spor

Beşiktaş-Halkbank maçında skandalı!

İki maçta birbirini 3-0 yenen Beşiktaş ve Halkbank arasındaki kupa mücadelesinde turu geçen takım belirlenemedi

29 Aralık 2016 12:33

Beşiktaş ile Halkbank'ı karşı karşıya getiren Voleybol Kadınlar Türkiye Kupası maçı büyük bir skandala sahne oldu. İki maç üzerinden oynanan eşleşmenin rövanşında hakemler ne yapacağını bilemedi.

İlk maçta Halkbank'a 3-0 yenilen Beşiktaş, bugün oynanan rövanş maçında aynı skorla galip gelince, karşılaşmanın hakemleri turu hangi takımın geçtiğini belirleyemedi.

Mevcut talimatlar da hakemleri çaresiz bıraktı. Eşitlik halinde ne yapılacağı talimatta yazmadığı için hakemler çaresiz kaldı.

Son çare olarak federasyon yetkilileri arandı ancak yetkililer de uzatmaların oynanmasını istedi. Halbank yetkilileri bu duruma itiraz etti ve talimat tekrar okundu.

Son karar olarak, toplam sayıya bakıldı. İki maçta alınan toplam sayılarda Halkbank, Beşiktaş'a karşı 138-137 üstünlük kurduğu için final grubuna yükselen taraf oldu. 

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