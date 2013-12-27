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Spor

Beşiktaş, haftayı Ankara’da açıyor

Siyah-Beyazlılar, ligde 3 maçtır mağlup olmayan Gençlerbirliği’ni evinde yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor

27 Aralık 2013 20:24

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 puanla on üçüncü sırada yer alan Gençlerbirliği, 29 puanla dördüncü sırada bulunan Beşiktaş'ı konuk ediyor. 
Siyah-Beyazlı takımın eski futbolcularından Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Gençlerbirliği ligde 3 haftadır yenilmiyor.
Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek.
Teknik direktör Slaven Bilic, sakatlığı ya da kart cezası bulunmayan Manuel Fernandes'i Gençlerbirliği maçının kadrosuna almadı.
Sakatlıkları bulunan Oğuzhan, Atiba Hutchinson ve İsmail Köybaşı'nın yanısıra cezalı Motta başkente götürülmedi.  Teknik heyetten izin alarak ülkelerine giden Eneramo ve Pedro Franco da maç kadrosunda yer almadı.
Kasımpaşa ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın cezasını Elazığspor karşısında  çeken Hugo Almeida'nın  ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Sakatlıkları düzelen Gökhan Töre, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu da Bilic'in şans vermesi halinde görev yapabilecekler.
Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Tolga - Serdar, Sivok, Ersan, Uğur - Veli, Necip - Olcay, Holosko, Gökhan - Almeida
Geçlerbirliği'nin ilk 11'i ise şöyle: Ramazan, Tosic, Ahmet, Kulusic, Uğur, Petrovic, Gosso, Doğa, Jimmy, Zec, Stancu
 

Ankara havası Kartal'a yaramıyor

 
Beşiktaş son 2 sezonda Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçlarda üç puan alamadı. Geçen sezon Ankara’da 1-1 berabere kalan Beşiktaş önceki sezonda 4-2 kaybetmişti. Beşiktaş ile Gençlerbirliği takımları lig tarihi boyunca toplamda 80 kez karşılaştı. Oynanan 80 maçta Beşiktaş 46 kez Gençlerbirliği 6 kez kazandı 28 maç berabere bitti.

 

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