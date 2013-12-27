Beşiktaş, haftayı Ankara’da açıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 puanla on üçüncü sırada yer alan Gençlerbirliği, 29 puanla dördüncü sırada bulunan Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Siyah-Beyazlı takımın eski futbolcularından Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Gençlerbirliği ligde 3 haftadır yenilmiyor.

Mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek.

Teknik direktör Slaven Bilic, sakatlığı ya da kart cezası bulunmayan Manuel Fernandes'i Gençlerbirliği maçının kadrosuna almadı.

Sakatlıkları bulunan Oğuzhan, Atiba Hutchinson ve İsmail Köybaşı'nın yanısıra cezalı Motta başkente götürülmedi. Teknik heyetten izin alarak ülkelerine giden Eneramo ve Pedro Franco da maç kadrosunda yer almadı.

Kasımpaşa ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın cezasını Elazığspor karşısında çeken Hugo Almeida'nın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Sakatlıkları düzelen Gökhan Töre, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu da Bilic'in şans vermesi halinde görev yapabilecekler.

Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Tolga - Serdar, Sivok, Ersan, Uğur - Veli, Necip - Olcay, Holosko, Gökhan - Almeida