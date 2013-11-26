Beşiktaş haftayı 3 puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Torku Konyaspor’u ağırladı.
Beşiktaş ilk yarıda Olcay, Almeida ve Oğuzhan’ın attığı gollerle Torku Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü ise Selim Ay’dan geldi. Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde moral depolayan siyah beyazlılar bu galibiyetle puanını 24’e çıkardı.
Beşiktaş karşısında istediği sonucu alamayan Torku Konyaspor ise 13 puanda kaldı.
'Agresif, derli toplu ve çabuk'
Torku Konyaspor maçı sonrası konuşan Slaven Bilic, "İç sahada çok önemli bir galibiyet aldık. Altı maçtır kaybetmiyoruz. İlk yarıda sezonun en iyi oyununu sergiledik. Agresif, derli toplu ve çabuk oynadık. Üç tane harika gol attık. İkinci yarıda da goller atabilirdik. Ancak ikinci yarıda ciddiyetsiz oynadık. Rakibin kalemize yakın oynamasına izin verdik. Eksik yaptığımız işlere rağmen kazandık" dedi.
Sistemden memnun olduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, "Kayserispor maçındaki dizilişle iyi bir oyun çıkarmıştık. Karabük ve Rize maçlarında o kadar etkili değildik. İlk yarıda gol atamasaydık Almeida ve Eneramo'yu birlikte oynatabilirdik. İlk yarıda hücum ederken her seferinde en az 3-4 oyuncuyla ceza sahasına girdik" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe derbisini de değinen Bilic, "Rakibimiz çok iyi durumda. Dört deplasman maçını son anlarda kazandılar. Bu durum onların takım ruhuna muazzam bir katkı yaptı. İstediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Maçın özeti
26. dakikada Gökhan'ın sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Olcay, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
31. dakikada Olcay'ın ortasında, soldan ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan, meşin yuvarlağı kafayla Almeida'nın önüne bıraktı. Bu oyuncu, bekletmeden düzgün bir vuruşla, topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0
34. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Almeida'nın sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
39. dakikada Fernandes'in ortasında altıpasın içinde arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Ersan, meşin yuvarlağı kafayla boş kale yerine auta attı.
41. dakikada Oğuzhan, ceza yayı içinde yerden düzgün bir vuruşla, topu filelere gönderdi ve takımını 3-0 öne geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Torku Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
48. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan, rakiplerinden kurtulduğu anda, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Itandje'den döndü.
49. dakikada Djalma'nın soldan kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Erdinç, meşin yuvarlağı kafayla Selim'e bıraktı. Altıpasta müsait durumda bulunan Selim, topu kafayla filelere gönderdi: 3-1
56. dakikada Djalma'nın pasıyla topla buluşan Ömer Ali, ceza alanı içinde sol çaprazda sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
68. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Fernandes'in sert şutunda, kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
72. dakikada Djalma'nın sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Tolga, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
74. dakikada Ali'nin sağ çaprazdan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gekas'ın vuruşunda, kaleci Tolga, meşin yuvarlağa sahip oldu.
79. dakikada Almeida'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Holosko, ceza alanına girdiği sırada, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Holosko'nun sert şutunda, kaleci Itandje, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
79. dakikada Oğuzhan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Sivok'un kafa vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı çeldi.
83. dakikada Oğuzhan, rakiplerini geçerek ceza alanına girdiği anda, yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86. dakikada Djalma'nın soldan yerden pasında altıpasın önünde topla buluşan Ali'nin vuruşunda Sivok'a çarpan meşin yuvarlak, ceza alanı dışına çıktı.
87. dakikada Djalma'nın soldan yerden kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Selim'in ayak koyduğu meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahasının önünde buluşan Mehmet Uslu'nun sert şutunda, kaleci Tolga, meşin yuvarlağı güzel bir kurtarışla kornere çeldi.
Spor Toto Süper Lig'inin 12. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, Torku Konyaspor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-1 yendi.