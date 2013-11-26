Beşiktaş haftayı 3 puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Torku Konyaspor’u ağırladı.

Beşiktaş ilk yarıda Olcay, Almeida ve Oğuzhan’ın attığı gollerle Torku Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü ise Selim Ay’dan geldi. Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde moral depolayan siyah beyazlılar bu galibiyetle puanını 24’e çıkardı.

Beşiktaş karşısında istediği sonucu alamayan Torku Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

'Agresif, derli toplu ve çabuk'

Torku Konyaspor maçı sonrası konuşan Slaven Bilic, "İç sahada çok önemli bir galibiyet aldık. Altı maçtır kaybetmiyoruz. İlk yarıda sezonun en iyi oyununu sergiledik. Agresif, derli toplu ve çabuk oynadık. Üç tane harika gol attık. İkinci yarıda da goller atabilirdik. Ancak ikinci yarıda ciddiyetsiz oynadık. Rakibin kalemize yakın oynamasına izin verdik. Eksik yaptığımız işlere rağmen kazandık" dedi.

Sistemden memnun olduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, "Kayserispor maçındaki dizilişle iyi bir oyun çıkarmıştık. Karabük ve Rize maçlarında o kadar etkili değildik. İlk yarıda gol atamasaydık Almeida ve Eneramo'yu birlikte oynatabilirdik. İlk yarıda hücum ederken her seferinde en az 3-4 oyuncuyla ceza sahasına girdik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisini de değinen Bilic, "Rakibimiz çok iyi durumda. Dört deplasman maçını son anlarda kazandılar. Bu durum onların takım ruhuna muazzam bir katkı yaptı. İstediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.