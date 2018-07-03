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Spor

Beşiktaş hafif tempoda çalıştı   

Şenol Güneş'ten Larin ve Orkan'a özel ders ALİ DANAŞ / SAMORİN,(DHA) -  Süper Lig'in 2018-2109 sezonuna Slovakya'nın Samorin bölgesinde hazırlanan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü

03 Temmuz 2018 17:19

Şenol Güneş\'ten Larin ve Orkan\'a özel ders

ALİ DANAŞ / SAMORİN,(DHA) - 

Süper Lig\'in 2018-2109 sezonuna Slovakya\'nın Samorin bölgesinde hazırlanan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.
Hafif tempoda geçen idman taktik çalışma şeklinde gerçekleştirildi. İlk bölümde karşılıklı ikiye ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 çalışmasının ardından taktik oyunlara geçen Şenol Güneş\'in öğrencileri 4 ayrı gruba ayrılarak çeşitli ebatlarda olan kalelerde taktik çift kale maçlar yaptı. Dar alanda prese dayalı ve tek pas ağırlıklı yapılan oyunların tamamlanmasıyla günün ilk çalışması sona erdi.
Dün akşam Slovakya\'ya gelerek kampa katılan Adriano, sabah idmanında yer aldı. İlk bölümdeki pas ve top kapma çalışmalarında yer alan Brezilyalı yıldız antrenmanın geri kalan bölümünde bireysel antrenör eşliğinde koşu yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ\'TEN LARİN VE ORKAN\'A ÖZEL DERS
Zaman zaman eksik gördüğü oyunculara antrenmanlar sonrası özel ders veren Şenol Güneş\'in bugünkü öğrencileri Cyle Larin ve Orkan Çınar oldu. Normal kalenin köşelerine iki küçük kale yerleştiren Şenol Güneş, her iki oyunucuya da çeşitli vuruş tekniklerini uygulamalı olarak çalıştırdı.
Beşiktaş hazırlıklarına TSİ 19:30\'da yapacağı idman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Adriano detaylar
- Antrenman görüntüleri
- Şenol Güneş Larin ve Orkan\'ı çalıştırması

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