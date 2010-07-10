Beşiktaş Guti için pazarlığa başladı

T24 - Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Başkan Demirören'in "Vazgeçtik" dediği Guti transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Maraton'un haberine göre; Alman teknik adam Schuster'in çok istediği isimlerden biri olan İspanyol yıldız Guti Hernandez'in menajeri Santos Marquez Gonzalez son pürüzleri gidermek için İstanbul'a geldi.



İspanyol yıldızın menajerinin, Başkan Yıldırım Demirören, yöneticilerden Serdal Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu ile İstanbul'da bir araya geldikleri öğrenildi.



İspanyol oyuncunun bonservis bedelinin olmaması bu transfer için olumlu bir gelişme olarak göze çarparken, Guti'nin yıllık ücretinin yaklaşık 5 milyon Euro seviyelerinde olmasının transfer görüşmelerinin uzamasına neden olduğu kaydedildi. Beşiktaş futbol komitesinin Guti ile ilgili görüşmeleri önümüzdeki hafta da sürdüreceği kaydedilirken, İspanyol oyuncunun yıllık ücretinde indirime gitmesi halinde bu transferin sonuçlandırılabileceği kaydededildi. Ayrıca teknik direktör Bernd Schuster'in takımdaki hücum oyuncusu eksikliği sebebiyle Guti'de ısrarcı olduğu belirtildi.



Bu futbolcunun transferi durumunda Beşiktaş'ın kadrosundaki yabancı oyunculardan 3'ü ile yollarını ayrılacak.



Yıldırım Demirören geçtiğimiz günlerde Guti transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Guti için görüşüp görüşmememden ziyade bu oyuncunun doğru olmayan bir resmi (Madrid’de erkekle öpüşmesi) var. Bu durum ülkemizde kabul edilmez. Türkiye’de çok speküle edilecek. Bu da Beşiktaş’a yakışmaz." demişti.



Beşiktaş, Fink'in sözleşmesini 1 aylığına dondurdu



Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Michael Fink'in sözleşmesini 1 aylığına dondurdu.



Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde kadrosunda yer alan 12 yabancı oyuncudan en az ikisi ile yollarını ayrıması bekleniyordu. Siyah Beyazlı yönetim, bugün UEFA Avrupa Ligi için UEFA'ya vereceği ilk liste öncesinde geçtiğimiz sezon transfer edilen Michael Fink'in sözleşmesini bir aylığına dondurdu. Alman oyuncunun önümüzdeki sezon Beşiktaş forması ile yola devam edip etmeyeceği bir ay sonraki görüşmede netleşecek. Fink'in yerine UEFA listesinde Delgado'nun adı yer alacak.



Öte yandan yaklaşık bir ay önce bonservis bedeli ödenmeden Almanya'nın Stuttgart takımından transfer edilen Hilbert'in de adının ilk listede yer almadığı açıklandı. Bu futbolcunun sözleşmesi ile ilgili Almanya Futbol Federasyonu'ndan beklenen belgenin bu akşam saatlerinde gelmesi ve Hilbert'in hazırlık kampında çok iyi bir performans gösterememesinin bu kararda etkisi olduğu açıklandı.





