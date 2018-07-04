T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş günün ikinci antrenmanını yaptı

Ali DANAŞ - SAMORİN / DHA Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı

04 Temmuz 2018 00:13

Ali DANAŞ - SAMORİN / DHA

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya\'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Saha kenarında streching hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde top kapma çalışması ile devam etti. Tam sahada yapılan paslaşma, top sürme ve şut çalışmasının yapıldığı taktik oyunların ardından çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Üç grup halinde mini turnuva şeklinde gerçekleştirilen çift kaleyi kazanan yeşil takım basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.
Beşiktaş, Slovakya\'daki hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- Çift kale maç
- Galibiyet pozu

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DANAŞSAMORİNDHA YeniSlovakyaBeşiktaşTeknikGüneşSahaTamBeşiktaş SlovakyaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ AntrenmandanGalibiyet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24