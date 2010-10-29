-BEŞİKTAŞ GRUPLARA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Ziraat Türkiye Kupası play-off turunda Beşiktaş, Bank Asya 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nu uzatmaya giden maçta 3-0 yenerek gruplara kaldı. 56. dakikada Guti'nin ara pasında topla buluşan Bobo, ceza alanına girdiği anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Bobo'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Eser'den döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. 70. dakikada Hilbert'in sağdan yerden pasında arka direkte boş pozisyonda topu bekleyen Bobo, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlağı kaleye gönderemedi ve top kornere gitti. 90 artı 3. dakikada Guti'nin pasında solda müsait durumda topla buluşan Holosko, meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Eser topa sahip oldu. 97. dakikada Onur'un ceza alanı önünden sert şutunda, top direğin dibinden auta gitti. 100. dakikada Guti'nin ceza alanı önünden sert şutunda, savunmaya çarpan top filelere gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. 102. dakikada İsmail'in soldan yerden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Bobo, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0 113. dakikada Onur'un ceza alanı içinde sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Bobo, meşin yuvarlağı bu sefer kafayla ağlara gönderdi ve takımını 3-0 öne geçirdi. Beşiktaş, uzatmaya giden maçta rakibini 3-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Stat: FİYAPI İnönü Hakemler: Aytekin Durmaz xx, Muharrem Yılmaz xx, Bahtiyar Birinci xx Beşiktaş: Rüştü xx, Hilbert xx, Ersan xx, Zapotocny xx, İsmail xx, Tabata xx, Fink x (Dk. 64 Holosko x), Guti xxx, Yusuf x (Dk. 77 Onur xx), Bobo xxx, Fatih x (Dk. 64 Necip xx) Mersin İdmanyurdu: Eser xx, Mustafa xx, Mehmet xx (Dk. 102 Yunus x), Hasan x, Fuat xx, Erdal xx (Dk. 70 Boum x), Nurullah xx, Sertaç xx, Hüseyin x, Fatih x, Şehmus x (Dk. 81 Bujor x) Goller: Dk. 100 Guti, Dk. 102 ve 113 Bobo (Beşiktaş) Kırmızı Kart: Dk. 84 Hasan (Mersin İdmanyurdu) Sarı Kart: 67 Nurullah, Dk. 90+2 Eser (Mersin İdmanyurdu), Dk. 101 Necip (Beşiktaş)