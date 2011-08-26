-Beşiktaş gruplara kaldı VLADİKAVKAZ (A.A) - 25.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Rusya'nın Alania takımına rövanş maçında 2-0 yenilmesine rağmen gruplara kaldı. Beşiktaş, mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında yine rakibin baskısı altında kaldı. Sağlı sollu ataklar karşısında kalesinde üst üste tehlikeler yaşayan siyah-beyazlı ekip, hücuma çıkmakta zorlandı. Rakibin duran toplarda etkili pozisyonlar bulmasına engel olamayan Beşiktaş, kalecisi Rüştü'nün başarılı kurtarışlarıyla rakibine gol izni vermedi. Ancak son bölümlerde oyunun kontrolünü tamamen kaybeden siyah-beyazlı ekip kalesinde goller görünce kabus yaşadı. İbrahim Toraman'ın da kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, 2-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorun avantajıyla gruplara kaldı. Alania, gol için baskı kurdu. Rus ekibi, özellikle Bikmaev'in organizasyonlarında tehlikeli oldu. İki takımın da duran toplarda etkili olduğu dakikalarda üst üste pozisyonlar bulan ev sahibi takım, Rüştü'yü geçemeyince arzuladığı gole ulaşamadı. Maçın başından beri İsmail'in savunma yaptığı kanattan ataklar geliştiren Alania, son 10 dakikada tura çok yaklaştı. 81 ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Rus ekibi, 3. golü bulup maçı uzatmaya götürme başarısı gösteremedi ve karşılaşmayı 2-0 kazanmasına rağmen elendi. 52. dakikada Bikmaev'in sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Zelaya'nın kafa vuruşunda, kaleci Rüştü son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 54. dakikada Fernandes'in ceza alanı dışında kullandığı serbest vuruşta, kaleci son anda topu tokatlayarak uzaklaştırdı. 55. dakikada Bikmaev'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Rüştü topu tokatladı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. 57. dakikada Gabulov'un uzak mesafeden kullandığı serbest atışta, kaleci Rüştü bir kez daha başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı tokatlayarak tehlikeyi önledi. 76. dakikada Gigolaev'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Neco, müsait durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı taca attı. 81. dakikada sağdan gelişen Alania atağında ceza alanı içinde son olarak topla buluşan Gabulov, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 84. dakikada Zelaya'nın sağdan kullandığı korner atışında altı pasta topla buluşan Grigoryev'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 88. dakikada Alania'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Neco, meşin yuvarlağı filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 yenik ayrılmasına rağmen gruplara kaldı. Stat: Spartak Cumhuriyet Hakemler: Alexandru Dan Tudor xxx, Cristian Constantin Nica xxx, Aurel Onita xxx (Romanya) Alania: Khomich xx, Dudiev x (Dk. 17 Takazov xx), Bulgaru xx, Grigoryev xx, Goore xx, Bakaev xx, Pliev xx, Khubulov xx (Dk. 49 Neco xxx), Gabulov xxx, Bikmaev xx (Dk. 73 Roland Gigolaev xxx), Zelaya xxx Beşiktaş: Rüştü xx, İbrahim Toraman xx, Sivok xx, Egemen xx, İsmail xx, Holosko xx (Dk. 71 Mustafa x), Fernandes xx, Guti xx (Dk. 62 Aurelio x), Ernst xx, Veli xx (Dk. 89 Ekrem ?), Almeida xx Goller: Dk. 81 Gabulov, Dk. 88 Neco (Alania) Kırmızı Kart: Dk. 87 İbrahim Toraman (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 7 Egemen, Dk. 35 Fernandes, Dk. 70 İbrahim Toraman, Dk. 90 Rüştü (Beşiktaş), Dk. 8 Gabulov. Dk. 11 Dudiev, Dk. 21 Khubulov, Dk. 35 Pliev, Dk. 42 Bulgaru, Dk. 70 Bikmaev, Dk. 86 Roland Gigolaev, Dk. 90 Neco (Alania)