-BEŞİKTAŞ, GRUPLARA KALDI HELSİNKİ (A.A) - 26.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, rövanşta Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını 4-0 yenerek gruplara kaldı. Sahanın suni çim olması nedeniyle kontrollü oynamaya çalışan Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında olduğu gibi savunmanın arkasına çapraza doğru atılan toplarda sıkıntı yaşadı. Bu hücum anlayışıyla ikinci yarıya çıkan HJK Helsinki, devrenin ilk 10 dakikasında iki net pozisyon yakaladı. Ancak Finlandiya temsilcisi bu pozisyonlarda Cenk ve kale direğini geçemeyince Beşiktaş, skor üstünlüğünü korudu. Rakibinin üst üste yakaladığı pozisyonlarda gol yemeyen Beşiktaş, hücumdaki başarılı organizasyonlarıyla üst üste goller buldu. 67. dakikada önce Guti ile öne geçen siyah-beyazlı takım, 77. dakikada da Necip ile bir gol daha bularak durumu 3-0 yaptı. Beşiktaş, zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşasa da suni çimden dolayı kontrollü oynadığı maçı uzatmalarda Holosko'nun attığı golle 4-0 kazanarak adını gruplara yazdırdı. 52. dakikada atılan uzun pasta sağ çaprazda topla buluşan Mattia, ceza alanına girdiği anda sert vurdu. Top kaleci Cenk'ten dönerken, meşin yuvarlağı önünde bulan Westo bir kez daha meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Ancak top bir kez daha Cenk'in müdahalesiyle kornere çıktı. 55. dakikada Sorsa'nın ara pasında ön direkte Scapini müsait durumda topla buluştu. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Cenk'i geçen meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 67. dakikada Beşiktaş Guti'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Guti, rakip ceza alanı içinde olan Bobo'ya bıraktığı topu, takım arkadaşından tekrar aldı. İspanyol oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere göndererek takımını 2-0 geçirdi. 70. dakikada Sorsa'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Makela'nın kafa vuruşunda, kaleci Cenk son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 75. dakikada Sumusalo'nun uzak mesafeden şutunda, kaleci Cenk topu çeldi. 76. dakikada HJK Helsinki savunmasının hatası sonrası topu alan Hilbert, meşin yuvarlağı Holosko'ya bıraktı. Ancak bu oyuncunun müsait durumdaki etkisiz vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti. 77. dakikada Nihat'ın sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte topla buluşan Necip, meşin yuvarlağı kafayla filelere atarak durumu 3-0 yaptı. 78. dakikada Westo'nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Fowler'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. 90 artı 1. dakikada Hilbert ile başlayan atakta Beşiktaş 4. golüne ulaştı. Hilbert'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Nobre, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleciden dönerken boş pozisyonda meşin yuvarlağı, önünde bulan Holosko, kaleye göndererek durumu 4-0'a getirdi. Beşiktaş, karşılaşmayı da 4-0 kazanarak gruplara kalma başarısı gösterdi. Stat: Sonera Hakemler: Peter Rasmussen xxx, Niels Hoeg xxx, Lars Rix xx (Danimarka) HJK Helsinki: Wallen xx, Sumusalo xx, Magnusson xx, Fowler xx, Scapini xx (Dk. 77 Parikka), Westo x, Pelvas xx (Dk. 46 Sorsa x), Bah x, Ojala x, Mattia x (Dk. 71 Ring x), Makela x Beşiktaş: Cenk xxx, Ekrem xx, Zapotocny xx, Ferrari xx, İsmail xx, Hilbert xx, Necip xxx, Ernst xxx, Guti xxx (Dk. 74 Nihat x), Quaresma xxx (Dk. 67 Holosko xx), Bobo xx (Dk. 81 Nobre x) Goller: Dk. 15 Quaresma, Dk. 67 Guti, Dk. 77 Necip, Dk.90 artı 1 Holosko (Beşiktaş) Sarı Kart: Dk. 38 Fowler (HJK Helsinki)