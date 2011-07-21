T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ GRANADA'YA GELDİ GRANADA (A.A)

21 Temmuz 2011 00:58

-BEŞİKTAŞ GRANADA'YA GELDİ GRANADA (A.A) - 20.07.2011 - Beşiktaş takımı, İspanya'nın güneyindeki Granada kentinde yarın oynanacak 3'lü turnuvaya katılmak için Granada'ya geldi. THY'ya ait özel uçakla Granada Havaalanı'na gelen Beşiktaş kafilesini Türk basın mensupları ve az sayıda İspanyol futbolsever karşıladı. İspanyol gençler, havaalanı çıkışında Rüştü, Simao, Almeida gibi bazı futbolcularla fotoğraf çektirdi. Granada, Atletico Madrid ve Beşiktaş arasında 45 dakika süreyle oynanacak 3'lü turnuvanın programı şöyle:  ''Saat 22.00 Granada-Atletico Madrid, 23.00 Atletico Madrid-Beşiktaş, 24.00 Beşiktaş-Granada. Maçlarda galip gelindiğinde 3, berabere kalındığında 1 puan alınırken, turnuva sonunda eşitlik oolması halinde şampiyon penaltı atışlarında belli olacak. Öte yandan, Beşiktaş takımının, yarın öğlen Atletico Madrid takımıyla birlikte, Granada kentinin en önemli kültürel mirası olan Elhambra Sarayı'nı dolaşacağı bildirildi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24