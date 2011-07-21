-BEŞİKTAŞ GRANADA'YA GELDİ GRANADA (A.A) - 20.07.2011 - Beşiktaş takımı, İspanya'nın güneyindeki Granada kentinde yarın oynanacak 3'lü turnuvaya katılmak için Granada'ya geldi. THY'ya ait özel uçakla Granada Havaalanı'na gelen Beşiktaş kafilesini Türk basın mensupları ve az sayıda İspanyol futbolsever karşıladı. İspanyol gençler, havaalanı çıkışında Rüştü, Simao, Almeida gibi bazı futbolcularla fotoğraf çektirdi. Granada, Atletico Madrid ve Beşiktaş arasında 45 dakika süreyle oynanacak 3'lü turnuvanın programı şöyle: ''Saat 22.00 Granada-Atletico Madrid, 23.00 Atletico Madrid-Beşiktaş, 24.00 Beşiktaş-Granada. Maçlarda galip gelindiğinde 3, berabere kalındığında 1 puan alınırken, turnuva sonunda eşitlik oolması halinde şampiyon penaltı atışlarında belli olacak. Öte yandan, Beşiktaş takımının, yarın öğlen Atletico Madrid takımıyla birlikte, Granada kentinin en önemli kültürel mirası olan Elhambra Sarayı'nı dolaşacağı bildirildi.