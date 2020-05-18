Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak maliyet anlamında da takım bütçesini zorlamayacak isimlerle görüşen Beşiktaş gözünü Sinan Gümüş’e dikti.



Bonservisi İtalya Serie A ekibi Genoa’da bulunan Sinan Gümüş için siyah beyazlılar bir yıllık kiralık teklifinde bulunacak. Sinan’ın Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Devre arasında Antalyaspor’da kiralık gelen, maaş ödemesi ise İtalyan kulübü tarafından yapılan Sinan Gümüş’ü benzer bir şekilde kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, hiçbir ücret ödemeden 26 yaşındaki oyuncuya forma giydirmeyi hedefliyor.



İlk olarak oyuncunun yıllık alacağı ücreti de İtalyan kulübüne ödetmek isteyen siyah beyazlılar, olası bir durumda az da olsa deneyimli futbolcunun yıllık ücreti için belli bir ödeme yapacak.



Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda ise İtalyan kulübüne 500 bin Euro ödeyecek.