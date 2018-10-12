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Spor

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti

12 Ekim 2018 15:18

Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde gerçekleşen antrenmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında streching ve dayanıklılık çalışmalarıyla antrenmana devam eden siyah beyazlılar, dar alanda yaptıkları kısa pas çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.
Siyah beyazlı ekip, bugün 17.00\'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Antrenman görüntüleri 

 

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