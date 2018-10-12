Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde gerçekleşen antrenmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında streching ve dayanıklılık çalışmalarıyla antrenmana devam eden siyah beyazlılar, dar alanda yaptıkları kısa pas çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Siyah beyazlı ekip, bugün 17.00\'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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-Antrenman görüntüleri