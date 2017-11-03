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Spor

Beşiktaş, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI) Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

03 Kasım 2017 22:04

İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI)

Beşiktaş, Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen ve 1.5 saate yakın süren antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. 5\'e 2, pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ardından taktik programının yer aldığı idman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla İzmir\'e giderek kampa girecek.

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