-BEŞİKTAŞ GOLCÜLERİNDEN YOKSUN İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri olan Bobo, Holosko ve Nihat Kahveci, sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Rapid Wien maçında forma giyemeyecek. Bobo, Nihat ve Holosko, bu sezon Avrupa kupalarında 4'er gole imza atarak en golcü isimler oldu. Üç futbolcuyu 3 golle Quaresma izlerken takımdan ayrılan Delgado ise 2 gol kaydetti. Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 24 gol kaydederken, diğer goller de Nobre, Ekrem, Hilbert, Guti, Necip, Ernst ve Zapotocny'den geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek ön elemeler de dahil 11 maç oynayan siyah-beyazlılar, maç başına 2.18 gol ortalamasıyla Avrupa kupalarındaki en golcü sezonunu yaşıyor. UEFA Kupası tarihinde toplam 100 gole ulaşan Beşiktaş, bu gollerin 24'ünü bu sezon attı. -AVRUPA KUPALARINDA 148. MAÇ- Beşiktaş, yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 6. ve son hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 148. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 147 maçtan 52'sini kazanıp, 30'unda berabere kalırken, 65 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 180 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 214 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -UEFA KUPASI'NDA 63 MAÇ- Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek 63 maç yaptı. Siyah-beyazlılar, geride kalan 63 maçta 28 galibiyet, 14 beraberlik, 21 de mağlubiyet aldı. Beşiktaş, UEFA'da 100 gol atarken 75 de gol yedi. -HÜKMEN GALİBİYETLER- Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı. -17 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI- Rapid Wien, Türk takımlarının yakından tanıdığı bir ekip. Türk takımları ile Avrupa kupalarında 17 kez karşılaşan Avusturya ekibi, 8 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Beşiktaş ile 7 maç yapan ve 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan, 2'sini de yitiren Rapid Wien, Galatasaray ile oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünü kazandı, 4'ünde mağlup oldu. Rapid Wien, 1996-97 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında karşılaştığı Fenerbahçe karşısında kendi sahasında 1-1 berabere kalıp, deplasmanda ise 1-0 yenildi. Bu yıl ligde 19 maçta 8 galibiyet, 6 yenilgi, 5 de beraberlik alan Avusturya ekibi, 30 puanla 5. sırada yer alıyor. -KADRODA 3 TÜRK ASILLI FUTBOLCU VAR- Rapid Wien'i Avusturyalı Peter Pacult çalıştırıyor. Rapid Wien'in kadrosunda 3 Türk asıllı oyuncu yer alıyor. Avusturya vatandaşı olan Türk asıllı oyunculardan 21 yaşındaki Tanju Kayhan savunmada, 22 yaşındaki Veli Kavlak ve 21 yaşındaki Yasin Pehlivan ise orta sahada oynuyor. -AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR- Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında başarılı bir grafik çizdi. Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ön eleme ve grup maçlarında sadece 1 kez yenildi. 6'sı ön eleme, 5'i de grup maçı olmak üzere toplam 11 karşılaşmaya çıkan ''Kara Kartallar'', sahadan 8 kez galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Beşiktaş Avrupa kupalarında oynadığı 11 maçta toplam 24 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü. Beşiktaş, UEFA'da gruplu sisteme geçildiğinden bu yana ilk kez gruptan çıkmayı da bu sezon başardı.