Beşiktaş gol yağmuruyla turladı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek 3. ön eleme turuna yükseldi.

12. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Larin meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top üstten auta gitti.

19. dakikada Caner Erkin'in yaptığı ortada Tolgay Arslan altıpasın sol çaprazında uçarak topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in soldan uzun pasında Lens şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı Larin'in önüne bıraktı. Penaltı noktası gerisinde topu kontrol eden Larin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Larin arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Medel'in uzaktan kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağdan ceza sahasına girip çizgiye inen Lens'in pasında Caner Erkin arka direkte gelişine vurarak topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Nielsen'in uzak mesafeden şutunda Tolga Zengin direk dibinde topu kurtardı.

49. dakikada Necip Uysal, Caner Erkin'in pası sonrası boşta kalan topa ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Askham meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

61. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortasına ceza sahası içinde yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

74. dakikada Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'la farkı 4'e çıkardı. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa ön direkte yükselen Oğuzhan Özyakup kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

79. dakikada Cyle Larin hat-trick yaptı. Vagner Love'ın şık pasıyla sağdan ceza sahasına giren Gökhan Töre topu altı pasa çıkardı, Larin tek vuruşla topu filelere göndererek skoru 5-0 yaptı.

87. dakikada Gökhan Töre ceza yayı çevresinden sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

90+1. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, rakibinden sıyrılırken Petersen'in elle müdahalesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. 90+2. dakikada topun başına geçen Vagner Love, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-0

Beşiktaş, karşılaşmayı 6-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.