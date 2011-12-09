-Beşiktaş gol yağırdı MANİSA (A.A) - 08.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Manisaspor'u 4-1 yendi. 50. dakikada İsaac'in soldan vuruduğu sert vuruşta top yandan auta gitti. 52. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Fernandes'in sol kanattan ortasında arka tarafta topla buluşan Sivok'un kafa vuruşunda top 3. kez Manisaspor ağlarına gitti: 3-0 56. dakikada sol kanattan Klukowski'nin ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde topla buluşan Murat Erdoğan farkı 2'ye indiren golü kaydetti: 3-1. 71. dakikada Mehmet Güven'in ceza alanı dışından attığı sert şutta top, üstten auta gitti. 79. dakikada Beşiktaş farkı tekrar 3'e çıkardı. Sağ kanattan hızlı gelişen Beşiktaş atağında Holosko, ceza alanına girdikten sonra topu Fernandes'e aktardı. Uygun durumdaki Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1. 88. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza alanına giren Almeida'nın çapraz pozisyonda vurduğu şutta top, yandan auta gitti. Müsabaka Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Cem Satman xx, Erdinç Sezertam xx Manisaspor: İlker Avcıbay xx, Ferhat Çökmüş x, Hüseyin Tok x, Dixon x, Klukowski xx, Yiğit Gökoğlan xx (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek x), Bekir Yılmaz x (Dk. 46 Nizamettin Çalışkan x), Mehmet Güven xx, Simpson x (Dk. 81 Simpson x), Murat Erdoğan xx, İsaac x Beşiktaş: Rüştü Reçber xx, Hilbert xx, Sivok xxx, Egemen Korkmaz xxx, İsmail Köybaşı xx, Ernst xxx (Dk. 85 İbrahim Toraman x), Necip Uysal xx, Veli Kavlak xxx, Fernandes xxx, Quaresma xxx (Dk. 46 Holosko xx), Mustafa Pektemek xxx (Dk. 73 Almeida x) Goller: Dk. 56 Murat Erdoğan (Manisaspor), Dk. 31 Quaresma, Dk. 44 Mustafa Pektemek, Dk. 52 Sivok, Dk. 79 Fernandes (Beşiktaş) Sarı Kart: Dk. 30 Dixon (Manisaspor)