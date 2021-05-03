Beşiktaş, gol sayısında Bayern Münih ile yarışıyor

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, gol sayısını 85'e çıkardı. Avrupa’nın 5 büyük liginde Bayern Münih’in ardından en çok gol atan ikinci takım oldu.

Beşiktaş, 37 mücadele sonunda 85 gole ulaştı ve bu alanda Avrupa’nın 5 büyük liginde yer alan dünyaca ünlü birçok kulübü gölgesinde bıraktı.

Lider takımlar baz alındığında İngiltere’de Manchester City (71), İspanya’da Atletico Madrid (61), İtalya’da İnter (74) ve Fransa’d a Lille (59)’den daha fazla skor üreten Beşiktaş, sadece Bayern Münih’in gerisinde kaldı. Almanya Bundesliga devi, 31 mücadele sonunda attığı 86 golle sadece 1 sayı farkla Sergen Yalçın’ın takımının önünde yer aldı.