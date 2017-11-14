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Spor

Beşiktaş gol çalıştı

5 isme ekstra antrenman Şenol Güneş'ten gençlere özel ilgi ALİ DANAŞ - İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Cuma günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idman ile devam etti

14 Kasım 2017 16:14

5 isme ekstra antrenman

Şenol Güneş\'ten gençlere özel ilgi

ALİ DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Cuma günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idman ile devam etti.
Taktik ağırlıklı yapılan idman 1.5 saatten fazla sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman istasyon hareketleri ile devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş taktik hazırlıklara geçtiği ikinci bölümde üçer kişilik takımlarla paslaşma ve şut çalışması üzerinde durdu. Son bölümde oynanan çift kale maç ile günün tek çalışması sona erdi.
Milli Takımlarda bulunan Cenk, Oğuzhan, Orkan, Pepe ve Babel idmanda yer almadı. 
BEŞ İSME EKSTRA ANTRENMAN
Tecrübeli hoca antrenmanın bitmesiyle beraber 5 oyuncuya ekstra gol çalışması yaptırdı. Negredo, Quaresma, Talisca, Lens ve Caner Erkin şut, kenar ortasına şut, ve top sürerek şut antrenmanı yaptılar.
GENÇ OYUNCULARA ÖZEL İLGİ
Teknik direktör Şenol Güneş antrenmanın sonunda sadece bu beş ismi ekstra çalıştırmakla kalmayıp genç oyuncularla da ilgilendi. Altyapı oyuncuları Fatih, Şiar ve Alpay ile uzun süre konuşup saha içinde yapacakları hareketleri uygulamalı gösterdi.
Siyah-beyazlı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Antrenmandan görüntüler
-Antrenman sonrasındaki özel çalışmalar
-Detaylar 

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