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Spor

Beşiktaş, Gökhan Keskin'le yollarını ayırdı

Siyah-beyazlı kulüp, Keskin'e teşekkür mesajı yayınladı

11 Haziran 2018 19:02

Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yolları ayırdığını açıkladı.

İşte siyah beyazlıların resmi hesabından yaptığı açıklama:

"Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz.

Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"
 

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