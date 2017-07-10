Beşiktaş, Gökhan İnler ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Gökhan İnler ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

NTV'de yer alan habere göre; Beşiktaş, geçen sezon başında takıma katılan ancak fazla forma şansı bulamayan Gökhan İnler'in sözleşmesini karşılıklı feshetti.



1 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile 14'ü lig, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 6'sı Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 maça çıkan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Gökhan İnler, Siyah Beyazlılar'la 2-1 yıllık sözleşme imzalamıştı.