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Spor

Beşiktaş, Gökhan İnler ile yollarını ayırdı

Gökhan İnler, Siyah Beyazlılar'la 2-1 yıllık sözleşme imzalamıştı

10 Temmuz 2017 00:26

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Gökhan İnler ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

NTV'de yer alan habere göre; Beşiktaş, geçen sezon başında takıma katılan ancak fazla forma şansı bulamayan Gökhan İnler'in sözleşmesini karşılıklı feshetti.

1 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile 14'ü lig, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 6'sı Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 maça çıkan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Gökhan İnler, Siyah Beyazlılar'la 2-1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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