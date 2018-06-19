Beşiktaş, geri sayıma geçti; Rafael her an imza atabilir

Brezilyalı sağ bek Rafael'in transferi konusunda Fransız kulüp Lyon ile 4.5 milyon euro civarında başlayan pazarlıkta makasın yavaş yavaş daraldığı ve Fransızların Beşiktaş'ın istediği seviyelere gelmek üzere olduğu öğrenildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; 2 hafta süren görüşmelerin ardından bonservis ücreti 3 milyon euro'ya kadar inerken Beşiktaş yönetiminin 2.5 milyon euro bandına çektikten sonra KAP'a bildirim yapması bekleniyor. Arada tek pürüz ise Lyon'un sonraki satıştan pay istemesi...

Bu payın yüzdesi konusunda son detayların giderilmesinin ardından Rafael resmen Beşiktaşlı olacak.

Bu arada yıllık 2 milyon euro'ya yakın bir ücret üzerinden 5 yıllık sözleşme önerilen 27 yaşındaki futbolcunun da kontratı kabul ettiği öğrenildi.

Lyon'da oynayan eski Beşiktaşlı Marcelo'nun da transferde etkili olduğu ve Rafael'e Türkiye ile Vodafone Park hakkında bilgi aktardığı belirtildi.