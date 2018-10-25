Beşiktaş, Genk karşısında moral arıyor

Lig ve Avrupa'daki son 3 maçında sadece 1 beraberlik alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski.

Beşiktaş'ta zorlu karşılaşma öncesinde 3 önemli eksik var. Sakatlıkları devam eden Pepe, Ljajic ve Babel, Genk karşısında takımlarını yalnız bırakacak. Atiba da UEFA listesinde olmadığı için maçta yok.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde yer alan Genk, Avrupa'da ise birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor. İlk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup eden Genk, ikinci karşılaşmasında ise Sarpsborg'a 3-1 yenildi.

İşte ilk 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Lens, Larin.

Teknik direktör: Şenol Güneş

Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo,Mæhle, Heynen, Lucumi, Ndongala.

Teknik direktör: Phillippe Clement