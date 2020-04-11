Beşiktaş Genel Sekreteri: TFF'ye başvuruda bulunduk, 1986-87 sezonu şampiyonu Beşiktaş'tır deyip özür dileyebilirler

Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabında yazdığı itiraflar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten özür dilenmesini beklediğini belirten Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, ayrıca 1986-1987 şampiyonu ilan edilmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.



Mesut Bakkal'ın kitabında ele aldığı itirafları sonrasında TFF'ye bir başvuruda bulunduklarını dile getiren Urgancılar, "Biliyorsunuz bizim müracatımız var Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde. Evde boş oturmayıp; '1986-1987 şampiyonu Beşiktaş'tır' deyip özür dileyebilirler. Federasyona çoktan ilettik, cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Lig oynanmamış kabul edilmeli ya da haftada 3 maçla lig tamamlanmalı"

Mesut Urgancılar, yeni tip Koronavirüs sebebiyle ara verilen ligin akıbetinin sorulması üzerine de şu cevabı verdi:

"Lig oynanmamış kabul edilmeli ya da yaz aylarında haftada üç maç oynanarak son sekiz maç tamamlanmalı. UEFA, lig oynanmazsa son 5 yılda ülkeyi en iyi temsil eden takımın gönderilmesini talep ediyor."